У Білорусі з 1 січня зростуть ставки акцизів на паливо, алкоголь і сигарети

Мінськ. У Білорусі з 1 січня 2013 року зростуть ставки акцизів на паливо, алкоголь і сигарети.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься у законі № 431-З від 26 жовтня 2012 року, яким вносяться зміни та доповнення до Податкового кодексу Республіки, офіційно опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Так, ставки акцизів на автомобільний бензин і дизельне паливо з 1 січня 2013 року зростуть у середньому на 20%. До того ж, ставка акцизу на дизельне паливо становитиме 991,8 тис. білоруських рублів (116 дол.) за 1 тонну, на біодизельне паливо - 306,5 тис. рублів (36 дол.). Для дизпалива, яке використовується у виробництві біодизельного палива, передбачена нульова ставка акцизів. Ставка акцизу на бензин з октановим числом 95 і вище становитиме 1 млн 231,5 тис. рублів (144 дол.) за 1 тонну, на бензин з октановим числом від 91 до 95 - 1 млн 544 тис. рублів (180 дол.), з октановим числом до 91 - 1 млн 751,1 тис. рублів (205 дол.).

Згідно з документом, ставки акцизів на алкоголь з 1 січня 2013 року будуть збільшені на 11,8-61,6%. Для прикладу, на натуральні вина, зокрема шампанські та ігристі, ставка акцизу зросте на 33,5% - до 4,7 тис. рублів (0,55 дол.) за 1 літр готової продукції. Також збільшиться ставка акцизу на пиво із вмістом об'ємної частки етилового спирту від 0,5% до 7% і пивні коктейлі - на 12,4% - до 2,9 тис. рублів (0,34 дол.) за 1 літр. Ставка акцизу на харчовий етиловий спирт зросте на 34,6% і з 1 січня 2013 року становитиме 29,1 тис. рублів (3,4 дол.) у розрахунку на 1 літр 100% етилового спирту в продукції. Будуть збільшені ставки акцизів і на інші види алкогольної продукції.

Також з 1 січня 2013 року зростуть у 1,5-3,5 рази ставки акцизів на тютюнові вироби.

Раніше білоруська сторона неодноразово заявляла про плани поступового підвищення ставок акцизів на алкоголь і тютюн до російського рівня.