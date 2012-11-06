В Україні інфляція в жовтні становила 0%

В Україні в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, з початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 року інфляція також становила 0%, при цьому проти аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, у жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року зафіксована інфляція 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися, у вересні 2012 року проти грудня 2011 року) – дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в цьому році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.