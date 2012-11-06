ВР дозволила підвищувати імпортні мита відповідно до вимог СОТ

Верховна Рада України прийняла в цілому зміни до Закону України «Про митний тариф» у частині приведення ставок імпортних мит до Графіка тарифних зобов'язань України перед СОТ. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголосували 264 народних депутата при необхідних 226 для ухвалення рішення.

У пояснювальній записці до закону зазначалося, що в Україні 2,5 тисячі тарифних ставок (або 23,3% від загальної кількості мит) залишаються нижчими за рівень, встановлений зобов'язаннями України в рамках членства у СОТ. «З метою підвищення ефективності економіки країни, захисту інтересів національного виробника доцільно збільшити тарифний захист окремих груп товарів, попит на які значною мірою покривається власними виробничими потужностями», - зазначалося в пояснювальній записці.

За розрахунками парламентаріїв, введення підвищених мит дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 2 млрд грн. Основними товарами, на які пропонується ввести підвищене мито, є – дерева, інші рослини, зрізані квіти і декоративна зелень; пластмаси і полімери; машини, устаткування і механізми, включаючи електричні машини; продукти органічної та неорганічної хімії; фарбники, фарбувальні речовини, мастики і лаки; штукатурні матеріали, вапно, цемент.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонувало Верховній Раді в два рази збільшити повні ставки ввізних мит на 68% всієї товарної номенклатури. Підвищені ставки ввізного мита планувалося застосовувати, перш за все, до товарів з країн, з якими Україна не уклала регіональних угод про режим найбільшого сприяння: Андоррою, Багамськими островами, Бутаном, Ерітреєю, Ефіопією, Єменом, Іраком, Коморськими островами, Лаосом, Ліберією, Сан-Томе и Принсіпі, Сейшелами, Суданом. Крім того, підвищені мита планували застосовувати до товарів невідомого походження і до товарів обов'язкового декларування (підакцизні товари або товари фактурною вартістю більш як 10 тис. євро).

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