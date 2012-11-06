Єфремов не виключає, що бюджет-2013 буде прийматися на засіданні ВР 20 листопада

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 20 листопада і на ньому прийматиметься державний бюджет наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив на брифінгу.

За його словами, сьогодні ВР працюватиме до завершення розгляду питань порядку денного.

Він додав: «Що стосується роботи надалі, то все залежатиме від термінів внесення Кабінетом Міністрів України бюджету на розгляд до парламенту».

За його словами, не виключено, що бюджет буде внесено до 20 листопада. Він буде представлений у парламенті, а потім буде його розгляд у комітетах з тим, щоб це скликання ВР ухвалило його як закон.

О.Єфремов сказав, що якщо наступного тижня проект бюджету буде внесено урядом на розгляд парламенту, то, можливо, він буде «розглянутий ще цим складом парламенту».

О.Єфремов не виключає, що 20-23 листопада будуть засідання парламенту для розгляду бюджету та інших питань.

За його словами, можливо, 4 грудня відбудеться останнє засідання парламенту нинішнього скликання, «якщо в цьому буде така необхідність».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що Кабінет Міністрів України має намір 20 листопада внести до Верховної Ради проект державного бюджету на 2013 рік. За його словами, уряд розраховує на прийняття бюджету 2013 до кінця листопада. При цьому М.Азаров зазначив, що показники бюджету, в тому числі макропоказники економічного розвитку на 2013 рік, продовжують узгоджуватися з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.