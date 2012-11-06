Кабмін схвалив проект Конвенції між Україною і Кіпром про уникнення подвійного оподаткування

Кабінет Міністрів схвалив проект Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну 5 листопада.

Таким чином, зазначається в повідомленні прес-служби, «зроблено перший крок до ліквідації, можливо, старого (шляху — УНІАН) «офшорного витоку» капіталів із України».

Підписати Конвенцію Кабмін уповноважив міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

У прес-службі зазначають, що в результаті підписання Конвенції підприємці обох країн одержать гарантії того, що прибуток, одержаний від підприємницької діяльності на території іншої країни, не підлягатиме подвійному оподаткуванню. Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави оподатковуватимуться в іншій державі на тих самих умовах, що і підприємці іншої держави. Наголошується, що Конвенція «істотно змінить ситуацію» і стане перешкодою для витоку коштів з України.

Нагадаємо, що у відносинах України і Кіпру досі діє Угода між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписана 29 жовтня 1982 року.

Переговори з Кіпром про зміну цієї угоди Україна вела з 1997 року.