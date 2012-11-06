Податкова закликала підприємців активніше користуватися інтерактивними сервісами

Державна податкова служба України (ДПСУ) презентувала і розмістила в Інтернеті відеоролик із закликом до підприємців активніше користуватися інтерактивним сервісом «Пульс податкової», який є надійним і ефективним інструментом у боротьбі проти корупції і ознак непрозорої і нерегламентованої поведінки податківців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держподатслужби.

Згідно з повідомленням, ДПСУ фіксує чимало випадків, коли ініціатором корупційних дій стає саме платник, який не бачить для себе можливості скористатися цілком законними засобами розв’язання проблем у відносинах з податковою. Саме тому співробітники податковою закликають платників податків ніколи не намагатися вирішити проблему за допомогою пропозиції хабара, оскільки це безперспективний шлях, а користуватися послугами запропонованого інтерактивного сервісу, який розроблявся безпосередньо для здійснення громадського контролю над діяльністю служби і боротьби з проявами корупції.

За інформацією ДПСУ, сервіс «Пульс податкової» було впроваджено у січні 2012 року. За час, що минув, до податкові органи надійшло понад 21 тис. звернень від платників. Більшість телефонних дзвінків (88%) носили консультаційний характер, платники податків потребували виключно роз'яснення законодавства. Разом з тим, 12% стосувалися конкретних ситуацій. На даний момент 97% звернень оброблено, проблеми платників вирішено, відзначають в ДПСУ.

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Як повідомляв УНІАН, глава Держподатслужби Олександр Клименко назвав повсюдне використання он-лайн сервісів та інтерактивних сервісів одного з пріоритетних завдань роботи податкових органів. Сьогодні ДПСУ близька до того, щоб удвічі скоротити витрати часу на ведення податкового обліку. На думку О.Клименка, системна і цілеспрямована робота з вдосконалення податкової системи і поліпшення умов ведення бізнесу дозволила Україні піднятися одразу на 15 пунктів у рейтингу Світового банку Doing Business Report-2013.