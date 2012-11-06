Франція вирішила скоротити податки в допомогу економіці

Франція пом'якшить податок з фондів оплати праці на 20 мільярдів євро протягом трьох років, компенсуючи це скороченням витрат і підвищенням податку з продажів, у відповідь на вимоги бізнесу подолати наслідки десятиліть промислового занепаду, повідомляє Reuters.

Соціалістичний уряд, що зіштовхнувся з необхідністю зниження високих витрат на персонал і вимушений бути обережним, щоб не звалити занадто великий податковий тягар на домашні господарства, запропонує компаніям податкові пільги з 2013 року, а з 2014 підніме податки на споживання.

Прем'єр-міністр Жан-Марк Еро, оголошуючи про нові заходи на прес-конференції, сказав, що уряд має намір зібрати 10 мільярдів євро шляхом невеликих підвищень податків на споживання і заощадити ще 10 мільярдів за допомогою скорочення бюджетних витрат протягом декількох років.

"Франція не приречена на спіраль занепаду. Але нам необхідний поштовх на національному рівні, аби взяти контроль над нашою долею", - сказав Еро.

"А це означає, що треба надати компаніям простір для маневрів", - додав він.

Податок на додану вартість виросте з 1 січня 2014 року до 20,0 відсотків з 19,6 відсотка, а спеціальний ПДВ для ресторанів виросте до 10 відсотків з 7.

Заходи також містять стимули для інвестицій в інновації, дрібний бізнес і професійну підготовку з тим, щоб відновити слабку конкурентоспроможність, через яку частка Франції у світовому експорті значно скоротилася за останні 20 років.

Бізнес-спільнота в останні тижні намагалася переконати уряд знизити високий податок з фондів заробітної плати, який за їх словами, ставить їх у невигідне становище в порівнянні із зарубіжними конкурентами, а також є фактором, який призвів торговий дефіцит Франції до рекордного максимуму в розмірі 70 мільярдів євро в минулому році.

Міжнародний валютний фонд заявив в понеділок, що уряд Франції має вжити сміливих заходів для підвищення конкурентоспроможності, як і її торгові партнери Італія та Іспанія, інакше вона опиниться позаду них.

"Франція втратила свою конкурентоспроможність через тиск податків", - сказав Тьєррі Бретон, виконавчий директор компанії IT-послуг Atos, колишній міністр фінансів і голова різних телекомунікаційних і технологічних фірм, в інтерв'ю BFM TV.