НБУ роз'яснив постанову Кабміну про імпортні операції без ввезення товару

16:52, 06 листопада 2012
Фінанси
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Національний банк України пояснив, що на підставі постанови уряду від 29 жовтня 2012 року №1009 імпортна операція з нерезидентом без ввезення товару до України вважається завершеною після зарахування виручки, одержаної лише від нерезидента. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора.

“...Надходження коштів від іншого резидента України за такою операцією не є підставою для завершення імпортної операції без ввезення товару на територію України і зняття її з контролю згідно з Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженою постановою правління Національного банку України від 24 березня 99 р. № 136 (зі змінами)”, - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою 29 жовтня 2012 р. №1009 "Про внесення змін до пункту 3 Порядку визначення терміну і умов завершення імпортної операції без ввезення товару на територію України" уточнив перелік умов, за яких імпортні операції резидентів без ввезення товару на територію України вважаються завершеними.

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