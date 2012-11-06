Торги доларом на міжбанку у вівторок закрилися зниженням котирувань

У вівторок, 6 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1890/8,1990, на 12:00 ціни впали: 8,1840/8,1910. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму: 8,1770/8,1840 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2595/0,2600, на 12:00 ціни підвищилися: 0,2597/0,2601. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2600/04. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,4250 (+0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2765/1,2810. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4645/10,4790, на 12:00 ціни становили 10,4655/10,4785. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 10,4620/10,4750.