Рада наділила НБУ правом вводити обов'язковий продаж частини валюти на користь резидентів

Верховна Рада України дала право Національному банку України запроваджувати обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті на користь резидентів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок» проголосували 237 народних депутатів із 340 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом на законодавчому рівні закріплюється за Нацбанком право тимчасово (на строк до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норми щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, передбачається надати НБУ право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.