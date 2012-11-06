Сума переказів в Україну через міжнародні платіжні системи збільшилася

Загальна сума переказів, що надійшли в Україну в III кварталі 2012 р. через міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, становить 941 млн дол. США в еквіваленті, що на 9% більше, ніж у III кварталі 2011 р.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ).

Загальна сума переказів, відправлених з України в III кварталі 2012 р., становить 131 млн дол. США в еквіваленті, що на 10% більше, ніж за відповідний період 2011 р.

Станом на 1 жовтня 2012 р. на території України працювали 23 міжнародні системи переказів коштів між фізичними особами без відкриття рахунку, створені нерезидентами. Їх учасниками є понад 150 банків України, АТ "Українська фінансова група" та національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта".

Як повідомила директор генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем, член правління Нацбанку Наталя Синявська, найбільша сума переказів здійснюється з Росією. Так, питома вага переказів в Україну з Росії становить 60% від загальної суми, у зворотному напрямку - 43%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів з-за кордону в другому кварталі 2012 року становив 1,782 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.