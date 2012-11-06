Інфляція за підсумками 2012 року становитиме близько 2% - експерт

В останні місяці 2012 року слід чекати прискорення інфляції, при цьому за підсумками 2012 року інфляція становитиме близько 2%, повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Вона відзначила, що жовтневий показник інфляції (інфляція в жовтні 2012 року проти вересня становила - 0%) відповідав очікуванням.

Ключовим чинником низької інфляції, за словами О.Білан, як і раніше, залишається добрий урожай сільгоспкультур і незмінні тарифи на комунальні послуги.

«За два місяці, що залишилися, річний показник інфляції повернеться в позитивну зону через сезонне підвищення цін на продукти харчування. Але зростання цін буде невеликим, і якщо уряд, як і раніше, не підвищуватиме комунальні тарифи, то за результатами року інфляції становитиме близько 2%, що стане рекордно низьким показником з 2002 року», - відзначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року.

З початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 року інфляція також становила 0%, при цьому проти аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, у жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в цьому році (грудень порти грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції та розвитку (прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.