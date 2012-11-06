ВР планує звільнити НБУ від деяких держзакупівель

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівель робіт, пов’язаних із діяльністю Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 263 народних депутати із 337 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає звільнення Нацбанку від застосування процедури державних закупівель у разі, якщо предметом закупівлі є:

- роботи, пов’язані із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їхнім зберіганням, транспортуванням та обліком;

- роботи, пов’язані з операціями НБУ із забезпечення управління золотовалютними резервами, їхнього розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках.

Метою змін є недопущення поширення інформації про стратегічні об’єкти держави та захист державних секретів шляхом непоширення дії Закону «Про здійснення державних закупівель» на закупівлі робіт, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їхнім зберіганням, транспортуванням та обліком.

Крім того, законопроект ухвалено з метою забезпечення безпеки об’єктів із зберігання резервних фондів банкнот і монет держави, виробничих приміщень, цехів та обладнання для виробництва захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України шляхом обмеження доступу до інформації щодо технічних проектів систем безпеки, функціонування та життєзабезпечення, облаштування грошових сховищ та виробничих приміщень.