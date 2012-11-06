Обов'язковий продаж експортної виручки має короткостроковий позитивний ефект - експерт

Норма про обов'язковий продаж експортної виручки є непопулярною і застосовується у крайніх випадках, має короткостроковий позитивний ефект.

Про це УНІАН заявив начальник відділу аналізу фінансових ринків "ІНГ Банк Україна" Олександр Печерицин.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким Національний банк України має право вводити обов'язковий продаж на користь резидентів експортної виручки.

"Класично, введення цієї норми має короткостроковий позитивний ефект, а в середньостроковій і довгостроковій перспективі - він майже нульовий (експортери не будуть заводити свою виручку, а будуть залишати її в офшорах", - сказав А.Печеріцин.

При цьому банкір відзначив, що НБУ скористається зазначеним правом в крайньому випадку, а якщо норма вже буде введена, то це не буде короткостроково.

Введення або не введення обов'язкового продажу виручки буде залежати від подальшої стратегії. Тобто, чи буде прийнято рішення утримувати гривню на нинішньому рівні, або прерогативою буде продовження співпраці з МВФ, який вимагає запровадження гнучкого валютного курсу.

Довідка УНІАН. Обов'язковий 75-відсотковий продаж валютної виручки експортерів була вперше введена постановою Кабінету Міністрів і НБУ 10 вересня 1998 року. Через чотири дні, 14 вересня 1998 року, були внесені зміни в цю постанову і норма обов'язкового продажу була знижена до 50%.

Зазначена норма була скасована з 1 квітня 2005 року.