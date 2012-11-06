Ціни на товари, тарифи і послуги в рекламі повинні зазначатися тільки у гривні

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 8 Закону України “Про рекламу” щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України», внесений Кабінетом Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 266 із 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено статтю 8 Закону “Про рекламу” доповнити частиною восьмою такого змісту: інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

Як ідеться у пояснювальній записці, «законопроект спрямований на створення правових засад для обмеження використання на території України іноземної валюти як міри вартості з метою посилення стабільності національної валюти».