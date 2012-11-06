Експерт: НБУ може ввести продаж валютної виручки одразу після набуття чинності законом

Національний банк України (НБУ) може ввести обов'язковий продаж експортної виручки, як тільки закон про надання регулятору відповідного права, який Верховна Рада прийняла у вівторок, 6 листопада, набуде чинності.

Про це в коментарі УНІАН заявила головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

"Ситуація на валютному ринку залишається напруженою, і НБУ може ввести обов'язковий продаж експортної виручки, як тільки закон набуде чинності. З 1998 р. по 2005 р. в Україні вже діяв обов'язковий продаж валютної виручки, він застосовувався до експортерів, які зобов'язані були продавати 50% своєї виручки протягом п'яти днів. На цей рівень можна орієнтуватися як на максимальний", - сказала О.Білан.

На її думку, обмеження не вирішить фундаментальних проблем в економіці, але буде сприяти більш плавному притоку іноземної валюти на міжбанківський ринок і допоможе НБУ краще контролювати ситуацію на валютному ринку.

Довідка УНІАН. Обов'язковий 75-відсотковий продаж валютної виручки експортерів був уперше введений постановою Кабінету Міністрів і НБУ 10 вересня 1998 року. Через чотири дні, 14 вересня 1998 року, були внесені зміни в цю постанову і норма обов'язкового продажу була знижена до 50%.

Зазначена норма була скасована з 1 квітня 2005 року.