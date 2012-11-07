Moody's вперше з 2008 року покращило прогноз банківського сектора Японії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service переглянуло прогноз щодо банківського сектора Японії до стабільного з негативного у зв'язку з поліпшенням операційного середовища та якості активів, а також зростанням капіталізації, повідомляється в щорічному дослідженні агентства "Прогноз щодо банківського сектора: Японія".

Прогноз щодо сектора змінений вперше з 2008 року, коли агентство вирішило погіршити його до негативного через світову фінансову кризу. Наразі аналітики відзначають у Японії помірне, але випереджаюче інші країни економічне зростання, у зв'язку з чим стабілізувалося операційне середовище для банків.

Якість їх активів, а також обсяг ліквідності збільшуються, при цьому різкого зростання безповоротних кредитів Moody's не прогнозує, навіть незважаючи на закінчення в березні 2013 року заходів уряду з підтримки кредитування малого та середнього бізнесу.

Усього Moody's присвоїло рейтинги 35 банкам Японії, які в сукупності тримають в портфелях 70% активів фінансової системи. Із загального числа організацій прогноз за рейтингами 34 банків стабільний, у одного - негативний, передає РІА "Новости".

Водночас Moody's відзначає низку ризиків згідно з базовим сценарієм економічного розвитку Японії. Серед них - чутливість експорту до ситуації у світовій економіці, а також низька процентна ставка, що зберігається, яка веде до зменшення чистого процентного доходу банків.