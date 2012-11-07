Золотовалютні резерви Білорусі скоротилися на 103 млн дол.

Мінськ. Золотовалютні резерви (ЗВР) Білорусії в жовтні скоротилися на 102,8 млн дол. і за стандартами МВФ на 1 листопада становлять 8 млрд 23,2 млн дол. в еквіваленті.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації і громадських зв'язків Національного банку Білорусі.

При цьому, в національному обчисленні обсяг ЗВР скоротився на 126,7 млн дол. і становить 8 млрд 702,3 млн дол. в еквіваленті.

«Скорочення золотовалютних резервів в основному обумовлено погашенням зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті Нацбанком і урядом, яке в жовтні поточного року було виконано в повному обсязі, а також зниженням цін на дорогоцінні метали на міжнародних ринках», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. На відміну від національної методики визначення резервів методика обчислення МВФ відрізняється тим, що при підрахунку ЗВР враховуються тільки монетарне золото та валютні резерви у вільно конвертованих валютах іноземних держав.

Золотовалютні резерви Білорусі скорочуються четвертий місяць поспіль. У вересні було зафіксовано їх зниження на 15,2 млн дол., в серпні - на 106,3 млн дол., в липні - на 82 млн дол.

Останнім місяцем, коли в Білорусі відзначалося зростання резервів, був червень нинішнього року. Тоді золотовалютні резерви зросли на 291 млн дол.

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