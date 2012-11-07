Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

У середу, 7 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1850/8,1940 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2614/18, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5235/10,5370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2852/54 (вівторок - 1,2782/84).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.