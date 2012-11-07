Азаров: валютна виручка України скорочується через падіння цін на метпродукцію

Валютна виручка України продовжує скорочуватися на тлі зниження світових цін на металургійну продукцію і несприятливої політичної й економічної ситуації в країнах Південно-східної Азії та Близького Сходу, що імпортують цю продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті засідання Кабінету Міністрів України 7 листопада заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Ціни на окремі види металопродукції вже наближаються до собівартості їх виробництва. Лише у жовтні ціни на арматуру, прокат і заготовку впали на 11-15%», - заявив М.Азаров.

Він також зазначив, що така несприятлива кон'юнктура склалася і на українському ринку залізорудної сировини і хімічної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, за січень-вересень 2012 р. Україна скоротила обсяги експорту металопродукції проти аналогічного періоду 2011 р. на 5,1% - до 19,5 млн. тонн.

Крім того, за січень-вересень 2012 р. обсяги експорту українських труб зменшилися на 1,7% проти аналогічного періоду минулого року – 1,218 млн. тонн.

За звітний період Україна експортувала металопродукції на 11,925 млрд доларів, що на 13,7% менше, ніж за 9 місяців 2011 р. Обсяги експорту труб становлять майже 1,476 млрд дол. – на 3,5% менше.