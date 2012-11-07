Золотовалютні резерви НБУ у жовтні скоротилися на 8,4%

Золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У тому числі, резерви в іноземній валюті скоротилися на 9,1% - до 24,799 млрд дол., в золоті - на 1,6%, до 1,946 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).