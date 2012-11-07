Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 7 листопада, журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

«Плановий прогноз 2013 року - 3,5%, який я запропонував всім міністерствам. Після відпрацювання в міністерствах він повернеться і буде поданий на Кабмін», - сказав П.Порошенко. Він зазначив, що такий прогноз зростання ВВП у 2013 році узгоджений з Міжнародним валютним фондом.

При цьому міністр зазначив, що прогнозне зростання ВВП та інфляції в 2013 році також планується скоротити, однак не уточнив, до якого рівня.

Також П.Порошенко зазначив, що інфляція наступного року може становити 5,5%. «Я бачу на майбутній рік прогноз інфляції в межах 5,5%», - сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що за підсумком 2012 року інфляція може вирости до 4-5%.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Кабінет Міністрів України має намір 20 листопада внести до Верховної Ради проект державного бюджету на 2013 рік.

«Зараз уряд працює над другим варіантом бюджету, який 20 числа, тобто, вже через два тижні буде подано до Верховної Ради», - сказав М.Азаров у вівторок, 6 листопада.

Він зазначив, що уряд розраховує на прийняття бюджету 2013 року до кінця листопада.