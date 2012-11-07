НБУ б'є рекорди по скупці золота у населення

Національний банк України (НБУ) за січень-жовтень 2012 року викупив у населення близько 2,2 тонни золота (обсяг викупу за січень-липень становив 1,9 тонн, за весь 2011 рік - 1,8 тонн).

Про це УНІАН повідомили в Національному банку України (НБУ).

«В результаті вжитих Нацбанком України заходів із активізації купівлі дорогоцінних металів у населення й законодавчого врегулювання питання щодо скасування сплати податку з доходів фізичних осіб при продажі брухту дорогоцінних металів, Національним банком України з початку 2012 року куплено близько 2,2 тонни золота», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк почав випуск інвестиційних монет із дорогоцінних металів з метою надання населенню альтернативи вільно конвертованої валюти як засобу накопичення.

За оцінками НБУ, на сьогоднішній день обсяг готівкової валюти у громадян України оцінюється в 50-70 млрд дол., а щорічна потреба в золоті для випуску інвестиційних монет становитиме 3-5 тонн на рік. Для виготовлення інвестмонет НБУ використовує золото, викуплене у населення.