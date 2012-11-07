Базова інфляція у жовтні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в жовтні 2012 року проти вересня становила 0,1%, з початку року (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,6%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в жовтні 2012 року показник базової інфляції проти жовтня 2011 року становив 1,1%, в січні-жовтні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 3,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року.

З початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 року інфляція також становила 0%, при цьому до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, в жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.