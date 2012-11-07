Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,1875/8,1920 грн/дол.

У середу, 7 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1850/8,1940, до 12:00 звузився спред - 8,1860/8,1910. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1875/8,1920 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2614/0,2618, до закриття торгів ціни підвищилися - 0,2615/0,2619. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31,2951 (-0,1299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2852/1,2854, а до 15:00 впали до 1,2763/1,2765. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5235/10,5370, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5080/10,5185. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму -10,4485/10,4585.