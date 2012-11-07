Хорошковський виступає за посилення ролі антимонопольних відомств

З огляду на погіршення зовнішньоекономічної ситуації має бути посилена роль антимонопольних відомств. Про це перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив під час відкриття Форуму України з питань конкуренції, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

«Всебічне і повномасштабне забезпечення розвитку конкуренції є завданням держави. У цьому розрізі ми повинні переглянути роль і значення антимонопольних відомств. Мова йде не тільки про внутрішній ринок, а про конкуренцію глобального характеру», - наголосив він. Перший віце-прем'єр-міністр України також зазначив, що одним з основних завдань антимонопольного комітету повинне бути подальше сприяння забезпеченню конкуренції у сфері державних закупівель, налагодження співпраці з органами ЄС і СНД у проведенні спільних заходів із захисту конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України виступає з ініціативою формування міжвідомчої комісії з питань антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції під головуванням першого віце-прем'єр-міністра.