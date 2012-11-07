Хорошковський: розвинена антимонопольна служба - умова економічного процвітання України

Формування в Україні розвиненої системи органів антимонопольної служби - одна з умов формування конкурентного середовища і загальноекономічного процвітання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський під час Третього форуму з питань конкуренції в Україні.

«Ринкові механізми, створення конкурентних умов роботи - одна з основ процвітання. Якщо ви мене запитаєте, чого нам не вистачає для процвітання, то я скажу, що не вистачає якраз добре розвиненої антимонопольної служби», - сказав В.Хорошковський.

Водночас він зазначив, що йому вкрай приємно чути про те, що український досвід антимонопольної практики затребуваний в службах інших країн, зокрема в СНД. «Обмін досвідом, вивчення і впровадження тут найкращих практик в антимонопольній сфері зможе істотно просунути нас в сфері створення конкурентного ринку. А конкуренція несе із собою формування найкращої ціни для споживачів і виробників», - сказав перший віце-прем'єр.

Він також підкреслив, що з огляду на погіршення зовнішньоекономічної ситуації роль антимонопольних органів має бути посилена - як на внутрішньому ринку, так і в глобальному масштабі.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу Третій форум з питань конкуренції, учасниками якого стали представники антимонопольних відомств України, держав СНД та Австрії.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України виступив з ініціативою формування на урядовому рівні міжвідомчої комісії з питань антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції під головуванням першого віце-прем'єр-міністра.