Оприлюднено новий перелік платних і безплатних послуг податкової

Державна податкова служба опублікувала на офіційному сайті перелік адміністративних послуг, які надаються на платній і безплатній основі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Перелік, як зазначено в повідомленні, розміщено в розділі «каталог послуг» та оновлюється постійно. Тут також опубліковано інформацію про нормативно-правові акти, що регламентують надання послуги, про терміни надання послуги та про відповідальні органи ДПСУ, куди необхідно звертатися. Для зручності користувачів на сайті також розміщені електронні форми відповідних заяв на отримання послуги.

Згідно з повідомленням, до числа платних послуг увійшли ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ презентувала і розмістила в Інтернеті відеоролик із закликом до підприємців активніше користуватися інтерактивним сервісом «Пульс податкової», який є надійним і ефективним інструментом у боротьбі проти корупції та ознак непрозорої та нерегламентованої поведінки податківців. До того глава Державної податкової служби Олександр Клименко назвав повсюдне використання он-лайн сервісів та інтерактивних сервісів одним із пріоритетних завдань роботи податкових органів. За словами О.Клименка, ДПСУ близька до того, щоб удвічі скоротити часові витрати на ведення податкового обліку.

Нагадаємо також, що ДПСУ протягом січня-жовтні 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж торік.