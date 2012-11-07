Польській Gaz-System важко оцінити обсяги транзиту газу в Україну через Польщу

Варшава. Компанія-оператор польської газотранспортної системи Gaz-System не має інформації про можливі обсяги транзиту газу з країн Європейського союзу через Польщу до України в 2013 році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба державної компанії, відповідаючи на запит агентства.

Gaz-System, який належить польській державі, не відповів на запитання, скільки технічно дозволяє поставити до України існуюча в Польщі газотранспортна мережа, зауваживши, що на сьогодні підписано контракт на поставку близько 4 млн кубометрів на добу через пункт "Хермановіце".

"Послуга (у цьому пункті) може бути перервана через несприятливі умови розподілу в мережах газу, за транспортування якого відповідає наша компанія. Ми не можемо точно сказати, яким чином протягом року будуть використовуватися запропоновані GAZ-SYSTEM вільні потужності", - відповіла компанія.

Прес-служба відмовилася надати інформацію про те, на який період підписаний контракт на транспортування газу німецького трейдера RWE українському "Нафтогазу", який Gaz System почав реалізовувати з листопада поточного року через "Хермановіце".

Водночас компанія повідомила, що польська національна нафтогазова компанія PGNIG не подавала в Gaz System заявки на поставки належного їй газу в Україну через згаданий вище "пункт виходу".

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив про намір збільшити з наступного року закупівлю газу у RWE, заявивши, що паливо, яке купується у німецького трейдера, обходиться Україні "істотно дешевше", ніж за прямим контрактом з російським "Газпромом".

Рамкову угоду про постачання газу до України RWE і "Нафтогаз" підписали в травні поточного року, і, згідно з неофіційними даними, у листопаді-грудні поточного року українці будуть купувати у німецької компанії близько 1 млн кубометрів газу на добу.

Довідка УНІАН. Влада України вирішила в поточному році скоротити купівлю газу з Росії до 27 млрд кубометрів з передбачених контрактом 52 млрд кубометрів, заявляючи про невиправдано високу ціну російського палива для українців. За даними української влади, ціна російського газу, яку розраховували за формулою, що включена до підписаного в 2009 році контракту, виходить для українців дорожче, ніж його купують споживачі "Газпрому" в країнах Західної Європи, які знаходяться значно далі від України.

Україна у перші три квартали поточного року купувала російський газ з урахуванням 100 доларової знижки, отриманої у 2010 році, за 416-426 доларів при середній ціні для європейських споживачів на рівні близько 380 доларів за тисячу кубометрів.

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