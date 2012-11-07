Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП Польщі в 2012 році до 2,4%

Варшава. Єврокомісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП Польщі в поточному році до 2,4% з прогнозованих у травні 2,7%.

Згідно з оцінками Єврокомісії, якими володіє УНІАН, у наступному році ВВП збільшиться на 1,8% у порівнянні з очікуваним раніше 2,6% ростом.

ЄК також повідомила про погіршення прогнозу дефіциту державних фінансів Польщі в поточному і наступному роках до 3,4% і 3,1% ВВП відповідно з прогнозованих раніше 2% та 2,5%.

Експерти уряду Євросоюзу також прогнозують 3,8% інфляцію в поточному році і 2,6% - у наступному в порівнянні з попередньою оцінкою в 3,7% і 2,9% відповідно.

Єврокомісія вважає, що в поточному році польський держборг не повинен перевищити 55,5% ВВП (оцінка в травні - 55%), а в наступному - 55,8% (53,7%).

Безробіття у найбільш густонаселеній країні з усіх держав Східної Європи, що входять до Євросоюзу становитиме в найближчі три роки 10,1-10,5%.

Єврокомісія прогнозує скорочення ВВП 27 країн Євросоюзу в поточному році на 0,3%, а для 17 держав єврозони - на 0,4%. Наступного року ЄК очікує зростання на 0,4% і 0,1% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, стала єдиною країною європейського об'єднання, якій вдалося уникнути рецесії після кризи, яка почалася наприкінці 2008 року, що дозволило їй увійти до шістки найбільших європейських економік.

Довідка УНІАН. За даними МВФ, 38-мільйонна Польща за обсягом ВВП, що становив минулого року 514,5 млрд доларів, посіла 23-е місце в світі.

Польський уряд прогнозує в поточному році уповільнення зростання ВВП до 2,5% з 4,3% у 2011 році.