НБУ в жовтні надав короткострокове рефінансування 55 банкам на 19,8 млрд грн

Національний банк України (НБУ) у жовтні п.р. здійснив операції з підтримки ліквідності з 55 банками на суму 19,8 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора.

Зокрема, Нацбанк надав овернайти 36 банкам у 8,8 млрд грн. Крім того, було здійснено рефінансування банків шляхом проведення щотижневих тендерів з можливим терміном їх використання до 90 днів і через операції прямого репо на 11 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 7,4 млрд грн (з початку року - 54,7 млрд грн), мобілізаційних операцій - 26 млн грн (з початку року - 16,3 млрд грн).