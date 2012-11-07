Пинзеник заявляє про загрозливий рівень реального дефіциту держбюджету

Екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник заявляє про загрозливий рівень реального дефіциту державного бюджету, який може досягти обсягу 2009-2010 рр. Про це йдеться в повідомленні прес-служби економіста.

«Бюджетний дефіцит в поточному році наближається до сумних рекордів 2009-2010 років», - сказав В.Пинзеник.

До того він зазначив, що недавнє збільшення парламентом дефіциту до 38,8 млрд грн не відображає реального стану справ. Ще необхідно враховувати невиконання річного плану державного бюджету за доходами, а те, що він не буде виконаний, вже очевидно, вважає колишній міністр фінансів. За його розрахунками, цей факт формує додатковий дефіцит близько 35 млрд грн.

Додатковою обставиною, що ускладнює ситуацію, економіст назвав так звані державні гарантії за кредитами, обсяг яких у цьому році рекордний - 79,4 млрд грн.

«Наш власний досвід показує, що більшу частину таких гарантованих державою бізнес-проектів доведеться повертати за рахунок бюджетних коштів, - констатував В.Пинзеник. - По суті це не що інше, як прихований бюджетний дефіцит. Різниця лише в тому, що кошти не проходять за рахунками уряду. Але їх доведеться віддавати з рахунків уряду в майбутні роки». За словами екс-міністра, сьогодні, до кінця року, важко вгадати точну суму, на яку нададуть гарантії, але навіть при неповному «освоєнні» гарантійних «апетитів» сума реального дефіциту може досягти рекордів 2009-2010 рр., коли консолідований дефіцит публічних засобів досягав відповідно 104,3 млрд грн і 90,7 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками) доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати - 405,928 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 352,824 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,130 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.