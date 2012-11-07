Єврокомісія прогнозує поступове відновлення економіки в 2014 році

Брюссель. Європейська комісія прогнозує поступове відновлення економіки Європи в 2014 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії Оллі Рен, відповідальний за економічні та монетарні справи, представляючи традиційний осінній прогноз.

"Основні політичні рішення створили підстави для посилення довіри. Стрес ринків зменшився, однак немає підстав для заспокоєння. Європа повинна продовжувати поєднання змістовної фіскальної політики зі структурними реформами для створення умов для стабільного зростання, щоб зменшити нинішній рівень безробіття, який знаходиться на неприйнятно високому рівні", - заявив він.

За прогнозами Комісії, за підсумками 2012 ВВП ЄС зросте на 0,3%, ВВП зони євро - на 0,4%. До того в 2013 році очікується зростання ВВП на 0,3% в ЄС і на 0,1% у зоні євро, а в 2014-му - на 1,6% в ЄС і на 1,4% у зоні євро.

Разом з тим, протягом 2012 та 2013 років Єврокомісія очікує подальшого зростання рівня безробіття. Так, за підсумками 2012 рівень безробіття оцінюється в 11%, а в 2013-му - 12%.

Щодо споживчих цін, то тут прогнози більш оптимістичні. Єврокомісія вважає, що протягом 2013 інфляція не перевищить 2%, а її основними складовими стануть ціни на енергоресурси і підвищення рівня оподаткування.

Єврокомісія також прогнозує поступове зменшення державного боргу. За оцінками, за підсумками 2012 року державна борг країн ЄС становитиме 3,6% ВВП, а країн зони євро - 3,3% ВВП. За підсумками 2013 року - 3,2% ВВП в ЄС і 2,6% ВВП у країнах зони євро.

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