Дефіцит платіжного балансу України у вересні становив 1,1 млрд дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2012 року, за попередніми даними, становив 1,1 млрд доларів США порівняно з профіцитом у розмірі 615 млн доларів у серпні поточного року, йдеться в повідомленні Національного банку.

«У вересні дефіцит зведеного платіжного балансу (1,1 млрд дол.) був профінансований за рахунок резервних активів. Їх обсяг на кінець вересня становив 29,3 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,3 місяці», - повідомляє НБУ.

Дефіцит поточного рахунку у вересні 2012 року, йдеться у повідомленні, скоротився до 1,3 млрд дол. з 1,4 млрд дол. у серпні, що було обумовлено, насамперед, скороченням імпорту товарів до 7,3 млрд дол. з 7,8 млрд дол. місяцем раніше.

Експорт України товарів у вересні, за даними НБУ, скоротився в порівнянні з вереснем 2011 року на тлі слабкого зовнішнього попиту, насамперед, на сировинну продукцію на 3,3% до 5,9 млрд дол.

Нацбанк також відзначає, що введення Росією утилізаційного збору на імпортні автомобілі призвело у вересні до падіння експорту продукції машинобудування на 3,0% до вересня 2011 року (у серпні 2012 р. темпи зростання по сектору становили 12,0%).

Профіцит капітального та фінансового рахунків у вересні 2012 року становив 237 млн ​​дол. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у вересні, за оцінкою НБУ, становив 518 млн дол.

За дев'ять місяці 2012 року дефіцит платіжного балансу України становив 798 млн дол. у порівнянні з профіцитом у розмірі 77 млн ​​дол. за аналогічний період 2011 року.

На початку жовтня голова Нацбанку Сергій Арбузов повідомив, що профіцит платіжного балансу в серпні становив 615 млн дол. Зі свого боку, директор генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик повідомив, що за січень-серпень ц.р. загальне сальдо платіжного балансу було позитивним - 304 млн дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

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