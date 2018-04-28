Перемога Обами в США - зростання цін в Україні

Демократ Барак Обама переміг на президентських виборах у США. Його опонент - республіканець Мітт Ромні визнав свою поразку і привітав чинного Президента з переобранням. До слова, уже втретє Америка залишає президента керувати країною на другий термін (так було з Біллом Клінтоном та Джорджем Бушем-молодшим).

Між іншим, одночасно із президентськими в США проходили вибори до конгресу, на яких більшість у нижній палаті утримали республіканці. Тобто, конфліктів демократу Обамі не уникнути. Головна претензія республіканців до Обами - вирішення соціальних проблем за рахунок збільшення держборгу. Вони вимагають скорочення соцвиплат і підвищення податків.

Останній великий скандал (з політичним підґрунтям), який майже не привів країну до дефолту, мав місце в 2011 році - вирішувалася доля держборгу, який досяг чергових рекордних розмірів. Адміністрація Президента і конгресмени все ж таки дійшли згоди і скоротили витрати казни. Загалом, Обамі вже довелося на посту керманича першої економіки світу двічі збільшувати межу держборгу - унікального в економічній історії «об'єкта»: вперше американський Конгрес визначив максимальний рівень боргу в 1917 році, відтоді він постійно підвищується. До того ж новий ріст планки не за горами. На початку вересня держборг США вперше в історії країни перевалив за позначку 16 трлн доларів, збільшившись за один день на 25 млрд. Так що Обама може стати рекордсменом з підняття «штанги».

Західні експерти застерігають, що розстановка сил ускладнить бюджетні переговори. На початку 2013 року має набути чинності рішення про скорочення витрат і підвищення податків у США, яке покликане приборкати держборг. Але зараз імовірна нова угода. А поки ринок буде розриватися між економічними побоюваннями і політичними заворушеннями. До кінця року все перебуватиме у підвішеному стані.

Війни в Іраку й Афганістані, врегулювання близькосхідних конфліктів, підтримка «молодих демократій», а також криза не раз змушували США вмикати друкарський верстат. А це не могло не позначитися на торговельних майданчиках. У нинішній ситуації, коли глобальна криза продовжує тиснути на світову економіку, ситуація може вийти на рівень шокової. Тим паче, що для світового ринку вибори глави США - надважлива подія, яка, безумовно, позначається на фондових котируваннях, цінах на нафту та метали, валютних гойдалках, акціях компаній, не кажучи вже про політичні фактори. Не залишиться осторонь від цих подій і Україна. Чим для неї обернуться вибори в США?

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства:

- Надалі слід очікувати систематизації відносин Вашингтона і Києва. Інтерес США до України виникає епізодично. До того ж він не достатньо артикульований і активізований. Для нинішньої адміністрації Обами важливі питання безпеки, зокрема в Європі, і стримування Росії. Україна - лише частина цієї системи. Але не виключено, що зараз з'явиться чіткіший економічний напрямок у відносинах з Києвом: просування на вітчизняний ринок американських компаній і створення для них сприятливого інвестклімату. Це і буде ключовим питанням діалогу України та США. Більше говоритимуть про бізнес, регуляторну політику тощо.

Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні:

- На валютному ринку після появи інформації про перемогу Обами долар подешевшав. Учасники ринку сконцентрувалися на ідеї майбутнього «бюджетного обвалу» у США, тому що республіканці і демократи досі не можуть домовитися щодо розміру бюджетних видатків наступного року. Тому тиск на американську валюту на міжнародному ринку, імовірно, продовжиться. Дорогоцінні метали, зокрема золото, навпаки, отримали суттєву підтримку і можуть продовжити зростання в ціні.

Зниження долара на світовому валютному ринку здатне підтримати гривню в короткостроковому плані. Проте тиск на українську нацвалюту до кінця року буде зберігатися у зв'язку з уповільненням розвитку української та світової економік, а також відсутністю інформації щодо перспектив взаємодії України з МВФ.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру:

- Переобрання Барака Обами означає тільки одне – найближчими роками емісія долара буде зростати. Тому процес знецінення «зеленого» на світовому ринку лише прискориться. На цей час держборг США досяг майже 17 трлн дол. Найближчим часом Обама вимагатиме від конгресу збільшення ліміту до 20 трлн дол. Так, до кінця поточного року активно запрацює «друкарський верстат». Як результат - ціни збільшаться у всьому світі і на продукти харчування, і на нафту, і на газ, меншою мірою на метал.

Між іншим, такий розвиток подій стане хорошим стимулом для українського експорту, особливо продуктів харчування. Хоча при цьому неминучим є зростання вартості імпортних товарів, насамперед автомобілів і побутової техніки. Але найголовніше, що через 4 роки купівельна спроможність долара суттєво знизиться. Так що ціни на нерухомість, зокрема і в Україні, зростуть.

Від себе додам, що Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє підвищувати імпортні мита відповідно до вимог СОТ. За розрахунками парламентаріїв, нововведення дозволить додатково залучити до держбюджету близько 2 млрд грн. А для українців це означає - подорожчання імпортних товарів.

Перший день за підсумками виборів у США продемонстрував таку динаміку:

Європейські ринки акцій ростуть завдяки очікуванням продовження м'якої політики ФРС США після переобрання Обами: німецький індекс DAX підвищився на 0,39%, британський FTSE 100 - на 0,28%, французький CAC-40 - на 0,46%.

А на українському ринку акцій поки що спостерігається відмінна від світових ринків динаміка - індекс Української біржі знизився на 1,62% - до 840,01 пункта. Загальний обсяг торгів становив 35,3 млн грн, з них на акції припало всього 6 млн грн.

На українському міжбанку до закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1875/8,1920 грн/дол.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,2763/1,2765. Цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму -10,4485/10,4585.

Але це тільки перша реакція ринків на результати виборів у США. Що буде далі, покаже час.

Олена Бистрицька (УНІАН)

Корисно знати: Президентські вибори в США проводяться в перший вівторок після першого понеділка листопада високосного року. Формально президент США обирається колегією виборців. На цей час до її складу входять 538 осіб. Кожен штат має у своєму розпорядженні кількість виборців, яка дорівнює кількості конгресменів і сенаторів у Конгресі США. Крім того, трьох виборців направляє на колегію Федеральний округ Колумбія. У перший понеділок після другої середи грудня того ж року виборці збираються у столицях своїх штатів, якщо тільки інше місце проведення голосування не визначено легіслатурами штатів. Зазвичай вони голосують за кандидатів своєї партії. Випадки відступу від цього правила вкрай рідкісні. Для перемоги кандидатам потрібно набрати більшість голосів виборців (270). У разі, якщо кандидати не наберуть більшості голосів виборців, застосовується екстраординарна процедура обрання президента, передбачена XII поправкою до Конституції США. Згідно з XII поправкою до Конституції, президента обирає Палата представників Конгресу США з числа трьох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. В історії США екстраординарна процедура обрання президента застосовувалася в 1824 році. На нинішніх виборах Обама набрав 303 голоси виборців. Мітт Ромні - 203 голоси.