Греція ухвалила програму скорочення витрат на тлі стотисячної демонстрації протесту

Однопалатний парламент Греції ухвалив у ніч на четвер, 8 листопада, середньострокову бюджетну програму на 2013-2016 рр., яка передбачає скорочення витрат на 13,5 мільярда євро в обмін на черговий 31,5-мільярдний транш кредитів ЄС і МВФ.

Закон ухвалено на тлі стотисячної демонстрації протесту і масових заворушень, що супроводжували її, перед будівлею парламенту країни.

Поліція затримала 103 людини, п'ятеро з них заарештовані. Крім того, постраждали п'ятеро цивільних осіб і семеро поліцейських.

В ході стотисячної демонстрації протесту проти заходів економії сотні анархістів почали закидати поліцію камінням і пляшками із запальною сумішшю. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ, що змусило піти з площі мирних демонстрантів. Зіткнення тривали близько трьох годин, незважаючи на зливу.

Закон, ухваленийий за наполяганням кредиторів, призведе до зниження зарплат і пенсій від 3% до 25%, залежно від діючої сітки оплати праці. Документ остаточно скасовує деякі соціальні пільги, які діяли до кризи. Так, відходять у минуле 13-а і 14-я зарплати, доплати за продуктивність.

Повністю переглянуто систему соціального забезпечення: допомога за інвалідностю, за доглядом за дітьми та безробіття прив'язані до доходів сім'ї. Особливо сильно будуть скорочені допомоги на дітей - до 40 євро в місяць. Заходи економії передбачають також звільнення держслужбовців - 2 тисяч осіб у 2012 році. На вимогу кредиторів спрощується регулювання ряду професій та послуг.

Нові заходи економії приймаються в той момент, коли грецька економіка в черговий раз побила найбільш негативні прогнози. Бюджет на 2013 рік передбачає шостий рік рецесії поспіль зі скороченням ВВП на 4,5%. Держборг повинен становити 189,1% ВВП проти 182%, що планувалися спочатку, передає РІА "Новости".