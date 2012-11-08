Міжбанк четверга: відкриття торгів - 8,1870/8,1970 грн/дол.
10:45, 08 листопада 2012Фінанси
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У четвер, 8 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,1870/8,1970 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2597/0,2601, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,4555/10,4705. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2770/72 (середа - 1,2852/54).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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