Міжбанк четверга: відкриття торгів - 8,1870/8,1970 грн/дол.

У четвер, 8 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,1870/8,1970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2597/0,2601, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,4555/10,4705. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2770/72 (середа - 1,2852/54).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.