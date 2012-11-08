Азаров стверджує - підстав для коливання курсу та зростання цін немає

Підстав для коливання курсу гривні та зростання цін немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко, коментуючи ситуацію на валютному ринку України.

«Уряд постійно у контакті з Національним банком уважно відстежує ситуацію, тримає її під контролем. Ніяких підстав для будь-яких коливань курсу зараз немає, так само як і для зростання цін», - сказав В.Лук’яненко.

Нагадаємо, експерти прогнозують зниження курсу гривні до іноземних валют після виборів. Зокрема, аналітики Concorde Capital говорили про можливе зниження на цьому тижні курсу гривні до долара США до 8,22/8,23 грн/дол.

Довідка УНІАН. Золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол. Зокрема, резерви в іноземній валюті скоротилися на 9,1% - до 24,799 млрд дол., в золоті - на 1,6%, до 1,946 млрд дол.

За січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким передбачено кошти для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Усього законом збільшено видатки загального фонду державного бюджету на 7,677 млрд гривень і збільшено на таку ж суму граничний обсяг дефіциту загального фонду державного бюджету, до того джерелом фінансування встановлено державні внутрішні запозичення.