На торгах у четвер можливий обвал пари EUR/USD - експерт

Голова ЄЦБ Маріо Драґі після засідання в четвер, 8 листопада, щодо процентної ставки може дати песимістичну оцінку економіці Е-17, що посприяє поверненню пари EUR/USD у район 1,2740 з подальшою метою 1,27 після прориву. Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як зауважують аналітики, дослідження показують, що темпи зростання економіки Великобританії можуть сповільнитися у 4 кварталі, що підтверджується падінням споживчої довіри до 6-місячного мінімуму в жовтні. Поки що не варто очікувати від MPC яких-небудь дій у бік додаткового пом'якшення монетарної політики, проте якщо дані продовжать подавати сигнали лиха, все це дуже ймовірно. Таким чином, GBP/USD може також опинитися під тиском, щоправда, падіння очікується більш стриманим - первинна мета 1,5960 і тільки після прориву можливий рівень 1,5930.

USD/JPY знову опинилася біля позначки 80,00, однак ситуація не така безнадійна, як кілька місяців тому. Американські дані активно подають позитивні сигнали, що цілком може підбадьорити пару і допомогти повернутися в район 80,30. Якщо і після перемоги Обами ринок праці буде говорити про відновлення, у пари всі шанси на зміцнення.