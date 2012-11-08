Кабмін і НБУ шукають способи мінімізації відтоку валюти

Уряд України спільно з Національним банком вивчає можливість кредитування проектів, спрямованих на розвиток внутрішнього ринку з можливістю мінімізації відтоку валюти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив 7 листопада під час консультацій з провідними вченими-економістами з розвитку вітчизняної економіки.

Під час консультацій, зокрема, обговорювалися такі питання: активне фінансування великих інфраструктурних проектів на основі програм імпортозаміщення, підвищення фінансової ефективності НАК «Нафтогаз України», зважена бюджетна політика, розумна монетарної політика.

М.Азаров зазначив, що уряду протягом 10 місяців 2012 р. на тлі світової рецесії вдається утримувати стабільну економічну ситуацію. Однак, за його словами, на сьогодні, з огляду на продовження несприятливої ​​кон'юнктури на ринку металопродукції і, як наслідок, зменшення припливу валюти до України, необхідна ефективна програма розвитку економіки і на довгострокову, і на короткострокову перспективу.

Як повідомляв УНІАН,дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2012 року, за попередніми даними, становив 1,1 млрд доларів США порівняно з профіцитом у розмірі 615 млн доларів у серпні поточного року.

Золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол. У тому числі резерви в іноземній валюті скоротилися на 9,1% - до 24,799 млрд дол., в золоті - на 1,6%, до 1,946 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).