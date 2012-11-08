До кінця року можливе ослаблення гривні до 8,5 грн/дол. - експерт

До кінця року курс гривні до долара США ймовірно знизиться до 8,5 грн/дол. на тлі зниження золотовалютних резервів Національного банку України.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН економіст ІК «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська.

Вона нагадала, що валові золотовалютні резерви Нацбанку в жовтні зменшилися на 2,4 млрд дол. з вересневого рівня до 26,8 млрд дол.

Головним чином, на думку І.Піонтковської, це обумовлено збереженим підвищеним попитом на іноземну валюту з боку громадян, а також погашенням суверенних облігацій (запланованими виплатами МВФ).

Вона зазначає, що попри те, що офіційний курс гривні залишався стабільним, ринковий курс незначно ослаб до 8,2 грн/дол. на тлі інтервенцій НБУ.

Також І.Піонтковська повідомила, що після збільшення попиту на іноземну валюту з боку громадян у вересні до 1,8 млрд дол. чисті купівлі готівкових валютних коштів у жовтні могли залишитися на колишньому рівні, судячи зі скорочення золотовалютних резервів, що спостерігалося.

«Ми підтверджуємо нашу думку, згідно з якою валові золотовалютні резерви країни, мабуть, і далі зменшуватимуться до кінця року, поступово наближаючись до комфортного рівня, рівного тримісячному обсягу імпортованих товарів та послуг - 24-25 млрд дол. Це може змусити владу провести коригування валютного курсу та розглянути можливість внесення змін у поточний фактично фіксований валютний режим, - говорить І.Піонтковська. - Імовірно, регулятор надасть перевагу поступовій і рівній девальвації, а тому ми чекаємо на порівняно помірне ослаблення гривні щодо долара приблизно до 8,5 грн/дол. до кінця року».

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,1870/8,1970 грн/дол.

Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол. (у серпні сальдо було позитивним - 436 млн дол.).