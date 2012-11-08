НБУ обмежить перелік юросіб, що надають послуги з переказу грошей

Національний банк України (НБУ) має намір обмежити перелік юридичних осіб, які можуть надавати послуги з переказу грошей. Це передбачено в проекті постанови "Про врегулювання питань щодо прийому коштів для подальшого їх переказу", оприлюдненому на сайті регулятора.

Документом пропонується встановити, що операції щодо прийому готівки в гривні для подальшого переказу за допомогою платіжних пристроїв і через пункти прийому можуть здійснювати виключно банки, комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками, а також небанківські фінансові установи, які одержали відповідну ліцензію.

Документом також пропонується заборонити комерційним агентам банків і небанківським фінансовим установам передавати іншим особам свої повноваження зі здійснення операцій щодо прийому коштів.

“Ухвалення даного проекту постанови направлене на регулювання діяльності комерційних агентів банків і інших юридичних осіб, що не є банками, на ринку платежів, а також на захист прав та інтересів споживачів.» - зазначається в аналітичній записці до проекту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №386 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 під № 1720/22032), затвердив Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків. Документом передбачено, що розпочати надання фінансових послуг від імені банку комерційний агент має право тільки після його реєстрації Національним банком України. Інформацію про чинні агентські договори банки мають подати до Національного банку не пізніше ніж через 60 днів з дня доведення до відома технічних умов ведення відповідного реєстру.

Вищезазначена постанова набирає чинності з дня її офіційної публікації в бюлетені «Офіційний вісник України».