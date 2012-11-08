Держмитслужба хоче скасувати ордерні перевезення

Державна митна служба України має намір подати на розгляд Кабінету Міністрів пропозицію про скасування практики використання ордерних перевезень (без вказівки одержувача вантажів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби з посиланням на директора Департаменту митного контролю та оформлення Держмитслужби Сергія Сьомку.

У повідомленні прес-служби йдеться, що ордерні поставки, коли одержувач вантажів не вказується, можуть використовуватися для ухилення від сплати податків, оскільки в цьому випадку ні митниця, ні податкові органи не мають можливості відстежити і проконтролювати факт оплати вантажу. Пропозиції щодо викорінення таких схем Держмитслужба має намір відправити до Кабміну найближчим часом, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України має намір ввести обов'язкову вимогу надавати в електронному вигляді інформацію про вантажі за 24 години до моменту їх прибуття до порту. На думку митників, дана вимога є міжнародною практикою і значно спрощує проходження митних процедур на морському транспорті. Крім того, Мінфін виніс на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби під час здійснення контролю над імпортними операціями. Згідно з проектом наказу, Державній податковій службі та Держмитслужбі пропонується в місячний термін розробити протокол обміну інформацією про імпортні операції, а також розробити систему оцінки ризиків при здійсненні імпортних операцій з можливістю ініціювати запити про підтвердження або спростування сумнівних даних і подальшу координацію спільних дій.