В Україні зареєстровано Аграрний страховий пул

Антимонопольний комітет України завершив процедуру реєстрації Аграрного страхового пулу, йдеться в повідомленні Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно з повідомленням, Аграрний страховий пул зареєстрований 7 листопада.

При цьому в Нацкомфінпослуг не уточнили список компаній, які увійшли до об'єднання.

Станом на 17 жовтня до Комісії надійшло 10 заявок на отримання ліцензій на страхування сільськогосподарських ризиків. На той момент відповідні ліцензії отримали лише 4 страховики: «Українська аграрна страхова компанія» (м.Черкаси), СК «Брокбізнес» (м.Київ), СК «Страхові гарантії» (м.Донецьк), СК «Домінанта» (м. Київ).

Право на страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою в Україні мають СК, які отримали ліцензію на здійснення страхування сільгосппродукції і є членами Аграрного страхового пулу, з досвідом майнового страхування продукції протягом останніх двох років.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, яке здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників, і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.

Кабмін своєю постановою від 15 серпня 2012 р. № 813 затвердив порядок та умови надання сільгосптоваровиробникам держпідтримки, яка виплачується в 2012 році як компенсація вартості страхових платежів при страхуванні посівів озимої пшениці.

Згідно з документом, держпідтримка надається у формі компенсації до 50% вартості страхового платежу при страхуванні посівів озимої пшениці на період перезимівлі.