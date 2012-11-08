Польща отримала від приватизації 2,8 млрд дол.

Варшава. Міністерство державного майна Польщі (MSP) за десять місяців поточного року виконало план приватизації 2012 року майже на 90%, одержавши від продажу державних компаній близько 2,76 млрд доларів (1USD=3,2PLN).

За даними MSP, які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН, польський уряд у поточному році має намір одержати від приватизації 3,1 млрд доларів після 4,1 млрд доларів торік і рекордних за останнє десятиліття майже 7 млрд доларів (за поточним курсом) у 2010 році.

За останні майже п'ять років Польща продала держкомпаній і часток у них на більш як 16 млрд доларів.

З початку ринкових реформ, що розпочалися в дев'яностих роках, найбільша східноєвропейська держава, яка входить до Євросоюзу, одержала від приватизації більш як 43 млрд доларів.

При цьому з 1991 року, коли країна почала приватизацію, найбільше від продажу держмайна в еквіваленті національної валюти Польща одержала у 2000 році - понад 27 млрд злотих, або трохи більше 6 млрд доларів за курсом того часу.

MSP називає головною метою приватизації підвищення конкурентоспроможності польських компаній, зазначивши, що в умовах нинішньої фінансової кризи вона також дозволяє країні зменшити боргове навантаження й уникнути підвищення податків для скорочення дефіциту бюджетних фінансів.

"Продовження приватизації зрештою є елементом завершення (ринкової) трансформації: участь держави в польській економіці все ще становить більш як 20%, а в розвинених країнах, рівня яких ми прагнемо досягти, цей показник близько 10%", - зазначають в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, навесні поточного року польський уряд затвердив дворічну програму приватизації близько 300 держкомпаній на суму близько 5 млрд доларів. Раніше влада неодноразово заявляла про намір зберегти контроль держави над стратегічними компаніями, зокрема у сфері забезпечення країни енергією.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща запланувала витрати свого бюджету в поточному році на рівні майже 103 млрд доларів при дефіциті, що не перевищує 11 млрд доларів. За даними МВФ, торік Польща за обсягом ВВП, що становив 514,5 млрд доларів, посіла 23-тє місце у світі.