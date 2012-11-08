Глава Китаю пообіцяв економічні реформи і підвищення доходів

Китай зробить свою валюту і процентні ставки більш орієнтованими на ринок, збільшить зарубіжні інвестиції і вкладе більше державних коштів у промисловість в рамках плану подвоєння ВВП до 2020 року, наводить Reuters заяву глави Китаю Ху Цзіньтао на з'їзді китайської компартії.

Глава Китайської Народної Республіки також знову пообіцяв дотримуватися мети подвоїти доходи домогосподарств по всій країні протягом 10 років, звертаючись до понад 2 тисяч делегатів, присутніх на з'їзді китайської комуністичної партії. Під час цього з'їзду Ху залишить посаду керівника партії.

"Ми повинні твердо утримувати стратегічний фокус на збільшення внутрішнього попиту, прискорити створення довготривалого механізму для підвищення споживчого попиту, вивільнити потенціал індивідуального споживання, підвищити інвестиції... і розширити внутрішній ринок", - сказав Ху.

"Ми повинні розвивати багаторівневий ринок капіталу, вживати заходів для того, щоб зробити процентні ставки і курс юаня такими, щоб вони більшою мірою спиралися на ринок, і забезпечити конвертованість юаня в рамках капітального рахунку в належний термін", - підкреслив Ху.

Він повторив зроблені раніше обіцянки, не визначаючи термінів їх виконання і не даючи нової інформації про розмір планованих витрат або джерело їх фінансування.

Але, хоча його промова і не містить нічого нового, економісти вважають, що ці повторення важливі, враховуючи економічний спад в КНР.

"Оскільки було багато розмов про уповільнення зростання в Китаї, підтвердження цілей в цій промові було важливим. Але названі ним цифри не є новиною", - сказав Тім Кондон з ING.

З часів знакової програми реформ Ден Сяопіна наприкінці 1970-х років лідери Китаю обіцяють подвоювати розмір економіки кожні 10 років.

Фактично, економіка КНР росла набагато швидше, збільшуючись в середньому на 10% щороку в останні три десятиліття.

Згідно з нинішнім п'ятирічним планом, який діє з 2011 по 2015 рік, уряд має намір досягти середньорічного зростання ВВП у 7%. Специфічною метою на 2012 рік було зростання на 7,5%, що припускає простір для уповільнення економіки. Зростання в 2011 році становило 9,2%.

Ху також попередив майбутніх лідерів Китаю, що корупція загрожує партії і державі, але сказав, що партія повинна залишатися при владі. Він визнав, що наростаючий гнів громадськості, викликаний хабарництвом і такими проблемами, як погіршення стану навколишнього середовища, підірвали опору партії і призвели до протестів.

Крім того, президент підкреслив необхідність зміцнення збройних сил і захисту морської території в умовах спорів з Японією і південноазіатськими націями.

П'ятирічний план зобов'язує річне збільшення доходів домогосподарств у містах і селах більш ніж на 7%, що призведе до їх подвоєння за 10 років.

Нерівність доходів стала політично делікатним питанням у Китаї в останні 10 років, оскільки розрив між багатими і бідними став величезним.

Близько 13% з 1,3 мільярдів жителів Китаю досі живуть на суму менше 1,25 дол. на день, згідно з підрахунками Програми розвитку ООН, а середній чистий прибуток в містах становить 21.800 юанів (3.500 дол.) на рік.

Водночас у Китаї проживають 2,7 мільйона доларових мільйонерів і 251 мільярдер, згідно з Hurun Report.

Гері Лю, заступник виконавчого директора CEIBS Lujiazui Institute of International Finance сказав, що вирішення проблеми цього поділу має стати головним пріоритетом Пекіна, оскільки невдоволення серед людей наростає.

"Завдання зараз у тому, щоб домогтися економічних цілей, не приносячи в жертву соціальну стабільність", - сказав Лю.

Крім різниці в добробуті, стара економічна модель спричинила появу інших серйозних проблем.

"Суспільство, люди відчувають, що отримували недостатньо. Та доходи зростали, але вони не встигали за витратами, такими, як витрати на житло", - сказав Лю. - Сенс не тільки в тому, щоб подвоїти доходи. Реальна проблема - чи зможемо ми підвищити щастя і задоволеність людей. Більшість людей піклуються про продовольчу безпеку, нашу систему соціальної підтримки та високоякісну освіту. У нинішній ситуації люди дуже засмучені соціальною обстановкою в Китаї".