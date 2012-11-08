Кабмін виділив 1 млн грн на допомогу країнам Близького Сходу
13:58, 08 листопада 2012Фінанси
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Кабінет Міністрів України ухваливв рішення про надання 1 млн грн в якості гуманітарної допомоги країнам Близького Сходу, в яких перебувають постраждалі у результаті війни в Сирії.
Відповідне розпорядження № 873 від 7 листопада розміщено на сайті уряду.
Згідно з документом, кошти виділять з резервного фонду держбюджету.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Президент України Віктор Янукович розпорядився надати гуманітарну допомогу країнам Близького Сходу, на території яких знаходяться особи, що постраждали внаслідок збройного конфлікту в Сирійській Арабській Республіці.
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