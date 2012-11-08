Київ сплатив відсотки за єврооблігаціями 2005 року

7 листопада Київ здійснив чергову піврічну виплату відсотків за користування кредитом у розмірі 10 млн. доларів США, отриманим шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій м. Києва на міжнародних ринках капіталу в 2005 році. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Таким чином місто підтвердило репутацію надійного партнера та позичальника перед кредиторами», - сказав Р.Крамаренко.

Він повідомив, що «наступна виплата планується на 26 листопада – містом будуть погашені єврооблігації на суму 250 млн. доларів, які були розміщені у 2007 році під 8,25%».

Нагадаємо, у 2005 році містом були випущені десятирічні єврооблігації на суму 250 мільйонів доларів США під 8% річних.