Нацбанк Польщі вперше з 2009 року знизив облікову ставку

Варшава. Центробанк Польщі вирішив знизити свої ключові ставки з кредитування для стимулювання росту національної економіки, що слабшає.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польський Національний банк (NBP) знизив усі свої ключові ставки, які є основою для визначення вартості кредитів у країні, на 0,25%.

Ключова ставка рефінансування від сьогодні становитиме 4,5%, лобмардна - 6%, депозитна - 3%, редисконтна - 4,75% річних.

Нацбанк пояснив зниження облікової ставки, яке сталося вперше з 2009 року, останніми слабкими макроекономічними показниками в Польщі і меншою, ніж прогнозована раніше, інфляцією.

Агенство Bloomberg відзначило, що NBP став єдиним центробанком з 27 держав Євросоюзу, який у поточному році знизив облікову ставку, зауваживши, що раніше монетарна влада збільшувала її для боротьби з інфляцією.

Згідно зі звітом засідання Ради з монетарної політики NBP, яке відбулось 6-7 листопада, його учасники не виключають подальшого зниження ставки для активізації економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, вчора Єврокомісія оголосила про погіршення прогнозу зростання польського ВВП до 2,4% у поточному і 1,8% у наступному році в порівнянні з прогнозованими в травні п.р. 2,7% і 2,6%, відповідно.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі очікує уповільнення темпів зростання національного ВВП у поточному році до 2,5% з 4,3% роком раніше.