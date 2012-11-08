Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у вересні скоротився на 0,2%

Брюссель. Обсяг роздрібної торгівлі в зоні євро у вересні 2012 року в порівнянні з серпнем 2012 року скоротився на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - зріс на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні 2012 року в порівнянні з вереснем 2011 року обсяг роздрібної торгівлі знизився на 0,8% в зоні євро та зріс на 0,3% в ЄС-27.

У вересні 2012 року роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюном у порівнянні з серпнем 2012 року зросла на 0,8% у зоні євро та на 0,5% вЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 0,6% у зоні євро та зріс на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання роздрібної торгівлі у вересні-2012 порівняно з серпнем-2012 зафіксовано в Данії (2,4%), Естонії (2%) і Німеччині (1,5%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі - в Іспанії (-7,3%), Португалії (-4,0%) і Словенії (-2,7%).

У вересні 2012 року в порівнянні з вереснем 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 0,8% у зоні євро та на 0,5% в ЄС-27. Непродовольчий сектор не змінився в зоні євро і зріс на 2% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Естонії (9,9%), Латвії (7,9%) і Люксембурзі (7,1%). Найбільше зниження зареєстровано в Іспанії (-12,6%), Португалії (-5,8%) і Словенії (-4,5%).

У серпні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з липнем 2012 зріс на 0,2% у зоні євро та не змінився в ЄС-27.

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